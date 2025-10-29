Мінкульт закликає запровадити санкції проти мультсеріалу "Маша та Ведмідь"

Міністерство культури та інформаційної політики України виступило за введення санкцій проти російського мультсеріалу «Маша та Ведмідь», який може бути причетним до фінансування держави-терориста

Про це повідомили у відомстві, передає RegioNews.

Зазначається, що мультфільм належить російській студії "Анімаккорд", що сплачує податки до бюджету РФ.

Попри наявність офшорних компаній на Кіпрі, студія зберігає тісні зв’язки з росією через структуру власності, керівництво та права на інтелектуальну власність.

Мінкульт наголошує, що російський контент залишається інструментом м’якої сили Кремля, який використовують для пропаганди та легітимізації російської культури під час повномасштабної агресії проти України.

"Маша та Ведмідь" — російський анімаційний серіал, створений студією "Анімаккорд" у 2009 році. Автор ідеї — режисер Олег Кузовков.

Сюжет розповідає про пригоди непосидючої дівчинки Маші та добродушного Ведмедя, колишнього циркового артиста. Серіал швидко здобув популярність у світі, зокрема на платформі YouTube, де окремі епізоди мають понад 4 мільярди переглядів.

Мультфільм транслювався у понад 100 країнах світу та перекладений більш ніж на 35 мов. Правами на дистрибуцію володіє студія Animaccord Animation Studio, зареєстрована в Росії, однак частина активів оформлена через кіпрські офшорні компанії.

Після початку повномасштабної війни в Україні контент студії неодноразово потрапляв під перевірку через можливі зв’язки з фінансуванням держави-агресора та поширення російського культурного впливу за кордоном.