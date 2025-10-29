"Заява про відсутність росіян у Мирнограді — брехня", — волонтер Стерненко
Волонтер і громадський діяч Сергій Стерненко спростував офіційні заяви про те, що російських військових нібито немає у Мирнограді на Донеччині. За його словами, окупанти вже проникли в місто
Про це він написав у себе в Телеграм, передає RegioNews.
"Це брехня! Росіяни є у Мирнограді", — написав Стерненко.
Раніше місцева влада та військові адміністрації повідомляли, що ситуація в Мирнограді нібито контрольована, а бойові дії відбуваються на околицях.
Водночас волонтер наголошує, що ворог уже зайшов у деякі райони міста, і ситуація там залишається надзвичайно напруженою.
Офіційних коментарів від Генштабу чи Міноборони України щодо цієї інформації наразі немає.
Як відомо, Мирноград — місто на Донеччині поблизу Покровська, яке останніми тижнями опинилося під загрозою через активні наступальні дії російських військ.
Нагадаємо, Покровськ і Мирноград залишаються під загрозою оточення.