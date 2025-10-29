"Заява про відсутність росіян у Мирнограді — брехня", — волонтер Стерненко

Волонтер і громадський діяч Сергій Стерненко спростував офіційні заяви про те, що російських військових нібито немає у Мирнограді на Донеччині. За його словами, окупанти вже проникли в місто

Про це він написав у себе в Телеграм, передає RegioNews.

"Це брехня! Росіяни є у Мирнограді", — написав Стерненко.

Раніше місцева влада та військові адміністрації повідомляли, що ситуація в Мирнограді нібито контрольована, а бойові дії відбуваються на околицях.

Водночас волонтер наголошує, що ворог уже зайшов у деякі райони міста, і ситуація там залишається надзвичайно напруженою.

Офіційних коментарів від Генштабу чи Міноборони України щодо цієї інформації наразі немає.

Як відомо, Мирноград — місто на Донеччині поблизу Покровська, яке останніми тижнями опинилося під загрозою через активні наступальні дії російських військ.

Нагадаємо, Покровськ і Мирноград залишаються під загрозою оточення.