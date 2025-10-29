16:15  29 жовтня
У Тернополі чоловік намагався відкупитися, щоб його не везли у ТЦК
13:22  29 жовтня
На Прикарпатті випало майже метр снігу
09:15  29 жовтня
На Донеччині дрон РФ атакував журналістку: український військовий його збив
UA | RU
UA | RU
29 жовтня 2025, 16:02

"Заява про відсутність росіян у Мирнограді — брехня", — волонтер Стерненко

29 жовтня 2025, 16:02
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Волонтер і громадський діяч Сергій Стерненко спростував офіційні заяви про те, що російських військових нібито немає у Мирнограді на Донеччині. За його словами, окупанти вже проникли в місто

Про це він написав у себе в Телеграм, передає RegioNews.

"Це брехня! Росіяни є у Мирнограді", — написав Стерненко.

Раніше місцева влада та військові адміністрації повідомляли, що ситуація в Мирнограді нібито контрольована, а бойові дії відбуваються на околицях.

Водночас волонтер наголошує, що ворог уже зайшов у деякі райони міста, і ситуація там залишається надзвичайно напруженою.

Офіційних коментарів від Генштабу чи Міноборони України щодо цієї інформації наразі немає.

Як відомо, Мирноград — місто на Донеччині поблизу Покровська, яке останніми тижнями опинилося під загрозою через активні наступальні дії російських військ.

Нагадаємо, Покровськ і Мирноград залишаються під загрозою оточення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Донбас війна Мирноград
На Півдні українські прикордонники спалили ворожі спецавтомобілі
29 жовтня 2025, 16:26
Українські військові знищили російський прапор, який окупанти повісили при в′їзді до Покровська
29 жовтня 2025, 15:19
Вже дев'ятеро поранених після артобстрілу дитячої лікарні в Херсоні
29 жовтня 2025, 13:56
Всі новини »
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Трамп у Південній Кореї: золота корона, орден і королівський прийом
29 жовтня 2025, 18:07
В Україні зросла середня зарплата
29 жовтня 2025, 18:05
Оточення Покровська та Куп’янська немає: ЦПД спростував фейки
29 жовтня 2025, 17:50
Вперше в історії: європейська країна обмежила швидкість пішоходів на тротуарах
29 жовтня 2025, 17:07
За колишнього суддю Верховного суду Богдана Львова внесли 20 млн грн застави
29 жовтня 2025, 16:52
Зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном: що планує досягти президент США
29 жовтня 2025, 16:42
Відстрочки від мобілізації через ЦНАП: у Мінцифри пояснили, як працюватиме нова система з 1 листопада
29 жовтня 2025, 16:38
На Півдні українські прикордонники спалили ворожі спецавтомобілі
29 жовтня 2025, 16:26
Жителів окупованого Запоріжжя цілий рік будуть призивати до російської армії - ЗМІ
29 жовтня 2025, 16:25
У Тернополі чоловік намагався відкупитися, щоб його не везли у ТЦК
29 жовтня 2025, 16:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Олексій Гончаренко
Всі блоги »