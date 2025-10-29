15:29  28 жовтня
29 жовтня 2025, 00:30

Україна збільшила експорт сирів: показник перевищує 40 мільйонів доларів

29 жовтня 2025, 00:30
Ілюстративне фото
З вересня по січень 2025 року Україна наростила експорт сирів. Показник зріс на 21,8% у порівнянні з минулим роком

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Якщо порівнювати з минулим роком, то цьогоріч за перші три квартали було експортовано близько 10,6 тисячі тонн. У грошах це близько 48,3 мільйона доларів.

Найчастіше купували український сир Молдова (34,5%), Казахстан (28,8%), а також Німеччина (9,24%).

При цьому імпорт теж зріс. За перші три квартали цього року було імпортовано 29,6 тисячі тонн сирів. Це на 14,7% більше, аніж за цей же період минулого року. У грошах це близько 188,9 мільйона доларів.

Сири імпортували до України переважно з Польщі (44,1%), Німеччини (15%) і Нідерландів (7,9%).

Нагадаємо, протягом першого півріччя Україна експортувала 226,8 тисячі тонн м'яса та птиці. Це на 0,5% більше, якщо порівнювати з першим півріччям минулого року. Експорт за січень-червень цьогоріч становить 537 мільйонів доларів. Головними покупцями стали Нідерланди (22,5%), Саудівська Аравія (16,9%) і Велика Британія (13,8%).

економіка експорт
