У ЗСУ спростували заяви Росії про нібито оточення Куп’янська

Станом на вечір 28 жовтня російські війська присутні лише у північній частині Куп’янська та намагаються прорватися до центру міста, обходячи позиції українських військових

Про це повідомив начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає RegioNews.

"Як і раніше, ворог застосовує тактику малих груп, які чіпляються за окремі будівлі, накопичуються і, коли є фізична маса, намагаються просунутися далі. Постачання здійснюється переважно за допомогою дронів", — зазначив Трегубов.

Він наголосив, що заяви російських окупантів про оточення Куп’янська не відповідають дійсності. За його словами, навіть у росіян визнають, що українська оборона продовжує триматися, і тому під "оточенням" вони мають на увазі лише можливість вражати логістику українських військ дронами.

Трегубов уточнив, що дрони FPV на оптоволокні можуть літати на відстань до 40 км від лінії фронту, однак українські безпілотники мають аналогічні можливості. Водночас логістика українських військ залишається відносно стабільною, тоді як російська суттєво ускладнена.

Нагадаємо, що на Покровському напрямку ситуація залишається складною: окупанти ведуть штурмові дії, застосовують дрони та КАБи, намагаючись перервати українську логістику. Найскладніша ситуація зафіксована на південь від Покровська, де росіяни намагаються перетворити населений пункт Звірове на "сіру зону".