21:17  27 жовтня
Сили оборони відбили наступ росіян на Донеччині
20:07  27 жовтня
РФ атакувала важливий енергооб'єкт на Чернігівщині
16:59  27 жовтня
Завтра в Україні дощитиме, подекуди випаде сніг
27 жовтня 2025, 22:47

Банки масово блокують рахунки: юристи назвали небезпечні слова у призначенні платежу

27 жовтня 2025, 22:47
Українські банки почали частіше блокувати картки та рахунки громадян. Причиною може стати навіть звичайний переказ знайомому або покупка товару в інтернеті у продавця, який не зареєстрований як підприємець

Про це повідомляє "Телеграф", передає RegioNews.

Постанова НБУ №65 від 19 травня 2020 року розширила повноваження банків у фінансовому моніторингу. Вони можуть перевіряти операції клієнтів, призупиняти підозрілі перекази або навіть закривати рахунки.

Юристи зазначають, що банки реагують на низку ознак, серед яких:

  • непідтверджене джерело коштів;
  • регулярні надходження від різних осіб;
  • невідповідність операцій фінансовому профілю клієнта;
  • перекази, пов’язані з криптовалютами;
  • великі одноразові суми без документального підтвердження.

Особливу увагу банки приділяють призначенню платежу. Ризик викликають формулювання "за крипту", "обмін валют", "за товар" чи "за послугу", якщо отримувач не є ФОПом. Також блокування можуть спричинити регулярні перекази з позначкою "повернення боргу".

Якщо на картку раптово починають надходити великі суми або збільшується кількість транзакцій, банк може вимагати документи, що підтверджують походження коштів. Їх відсутність часто завершується блокуванням рахунку.

Окрема зона ризику — операції, пов’язані з криптовалютами. Попри те, що Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про легалізацію криптоактивів, нормативна база поки не діє, тому банки трактують такі транзакції як сумнівні.

Блокування також можливе у разі регулярних або великих зняттів готівки (від 10–20 тис. грн і вище), нетипових для клієнта операцій чи частих надходжень від сторонніх осіб.

Банки наголошують: система контролю працює автоматично, тому клієнт часто дізнається про блокування вже під час оплати покупки.

За оцінками фінансових установ, близько 10–20% нових карток у 2025 році були задіяні у підозрілих схемах. Через це банки посилили перевірку клієнтів уже на етапі відкриття рахунків та поділяють їх за рівнем ризику — високим або низьким.

