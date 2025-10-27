21:17  27 октября
27 октября 2025, 21:40

Стало известно, какой теме посвящено большинство песен Нацотбора-2026

27 октября 2025, 21:40
В последний день приема заявок на Национальный отбор на «Евровидение-2026» певица и продюсер проекта Джамала поделилась своими впечатлениями

Об этом Джамала рассказала в своих соцсетях, передает RegioNews.

Она сказала, что уже просмотрела около 300 заявок и приятно удивлена качеством материала.

"Есть очень глубокие, откровенные работы. В этом году достаточно большой процент песен затрагивает тему Бога", – отметила Джамала.

В то же время артистка подчеркнула, что не все участники одинаково сильны во всех аспектах:

"К сожалению, есть сильные песни со слабым исполнением и, напротив, хорошие голоса со слабым песенным материалом".

Джамала подчеркнула, что одним из главных требований Нацотбора является умение исполнять песню вживую.

"Благодарю всех, кто прислал видео живого выступления – даже с полным составом группы. Это правило действительно помогает увидеть, кто готов к конкурсу", – добавила певица.

Напомним, украинский певец KHAYAT подтвердил участие в Нацотборе на "Евровидении-2026". Артист направил две композиции и заявил, что готов снова бороться за шанс выйти на международную сцену. А раньше о желании поучаствовать в Нацотборе на "Евровидении-2026" заявил и Женя Галич. Он уже представлял Украину в 2017 году в составе группы O.Torvald с песней Time, тогда команда заняла 24-е место в финале конкурса.

