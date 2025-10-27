21:17  27 жовтня
Сили оборони відбили наступ росіян на Донеччині
20:07  27 жовтня
РФ атакувала важливий енергооб'єкт на Чернігівщині
16:59  27 жовтня
Завтра в Україні дощитиме, подекуди випаде сніг
27 жовтня 2025, 21:40

Стало відомо, якій темі присвячені більшість пісень Нацвідбору-2026

27 жовтня 2025, 21:40
В останній день прийому заявок на Національний відбір на «Євробачення-2026» співачка та продюсерка проєкту Джамала поділилася своїми враженнями

Про це Джамала розповіла у своїх соцмережах, передає RegioNews.

Вона сказала, що вже переглянула близько 300 заявок і приємно вражена якістю матеріалу.

"Є дуже глибокі, відверті роботи. Цього року досить великий відсоток пісень торкається теми Бога", – зазначила Джамала.

Водночас артистка наголосила, що не всі учасники однаково сильні в усіх аспектах:

"На жаль, є сильні пісні зі слабким виконанням і, навпаки, хороші голоси зі слабким пісенним матеріалом".

Джамала підкреслила, що однією з головних вимог Нацвідбору є вміння виконувати пісню наживо.

"Дякую всім, хто надіслав відео живого виступу – навіть із повним складом гурту. Це правило справді допомагає побачити, хто готовий до конкурсу", – додала співачка.

Нагадаємо, український співак KHAYAT підтвердив участь у Нацвідборі на "Євробачення-2026". Артист надіслав дві композиції та заявив, що готовий знову боротися за шанс вийти на міжнародну сцену. А раніше про бажання взяти участь у Нацвідборі на "Євробачення-2026" заявив і Женя Галич. Він уже представляв Україну у 2017 році у складі гурту O.Torvald із піснею Time, тоді команда посіла 24 місце у фіналі конкурсу.

27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
В Україні різко почали змінюватися ціни на картоплю: з чим це пов'язано та які цінники в супермаркетах
27 жовтня 2025, 23:30
В Україні дорожчають овочі: що найбільше зросло в ціні за тиждень
27 жовтня 2025, 23:00
Стало відомо, які регіони залишаться без електроенергії вже завтра: інформація від Укренерго
27 жовтня 2025, 22:57
Українська зима зникає на очах: інфографіка показала, як за 22 роки зменшилася кількість снігу
27 жовтня 2025, 22:51
Банки масово блокують рахунки: юристи назвали небезпечні слова у призначенні платежу
27 жовтня 2025, 22:47
В Україні заблокували 33 TikTok-акаунти з рекламою азартних ігор
27 жовтня 2025, 22:39
Журнал Time змінив обкладинку з Трампом: що змусило
27 жовтня 2025, 22:10
У Києві 28 жовтня діятимуть погодинні відключення світла
27 жовтня 2025, 22:05
Одна із країн ЄС виділила 150 000 євро на підтримку української енергетики
27 жовтня 2025, 21:49
Українці розкритикували Радіодиктант-2025: яка причина
27 жовтня 2025, 21:44
