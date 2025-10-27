Стало відомо, якій темі присвячені більшість пісень Нацвідбору-2026

В останній день прийому заявок на Національний відбір на «Євробачення-2026» співачка та продюсерка проєкту Джамала поділилася своїми враженнями

Про це Джамала розповіла у своїх соцмережах, передає RegioNews.

Вона сказала, що вже переглянула близько 300 заявок і приємно вражена якістю матеріалу.

"Є дуже глибокі, відверті роботи. Цього року досить великий відсоток пісень торкається теми Бога", – зазначила Джамала.

Водночас артистка наголосила, що не всі учасники однаково сильні в усіх аспектах:

"На жаль, є сильні пісні зі слабким виконанням і, навпаки, хороші голоси зі слабким пісенним матеріалом".

Джамала підкреслила, що однією з головних вимог Нацвідбору є вміння виконувати пісню наживо.

"Дякую всім, хто надіслав відео живого виступу – навіть із повним складом гурту. Це правило справді допомагає побачити, хто готовий до конкурсу", – додала співачка.

Нагадаємо, український співак KHAYAT підтвердив участь у Нацвідборі на "Євробачення-2026". Артист надіслав дві композиції та заявив, що готовий знову боротися за шанс вийти на міжнародну сцену. А раніше про бажання взяти участь у Нацвідборі на "Євробачення-2026" заявив і Женя Галич. Він уже представляв Україну у 2017 році у складі гурту O.Torvald із піснею Time, тоді команда посіла 24 місце у фіналі конкурсу.