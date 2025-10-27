Український журналіст Дмитро Гордон поділився кількома особистими подробицями про свою сім’ю, але визнав, що через питання безпеки змушений приховувати більшість інформації

Про це Дмитро Гордон розповів в інтерв’ю журналістці Аліні Доротюк, передає RegioNews.

Журналіст сказав, що не може розкривати, де нині мешкають його троє синів і четверо доньок.

"Через небезпеку мою і моєї родини, все, що стосується моїх дітей, нічого розповідати не можу. Вони не в Україні, бо тут небезпечно", – зазначив Гордон.

Також він прокоментував, чи виявляли його сини бажання вступити до лав Збройних сил України. За словами журналіста, двоє з них народилися за кордоном і мають інше громадянство.

"Один із них має громадянство США, другий багато-багато років живе в Америці. Третій син має хворобу, без його відома не можу сказати яку", – пояснив Дмитро Гордон.

Інтерв’юерка не стала уточнювати, у яких саме країнах зараз перебувають діти журналіста. Сам Гордон наголосив, що питання безпеки його родини є для нього пріоритетним.