Журналіст Гордон зізнався, чому не воюють його сини призовного віку
Український журналіст Дмитро Гордон поділився кількома особистими подробицями про свою сім’ю, але визнав, що через питання безпеки змушений приховувати більшість інформації
Про це Дмитро Гордон розповів в інтерв’ю журналістці Аліні Доротюк, передає RegioNews.
Журналіст сказав, що не може розкривати, де нині мешкають його троє синів і четверо доньок.
"Через небезпеку мою і моєї родини, все, що стосується моїх дітей, нічого розповідати не можу. Вони не в Україні, бо тут небезпечно", – зазначив Гордон.
Також він прокоментував, чи виявляли його сини бажання вступити до лав Збройних сил України. За словами журналіста, двоє з них народилися за кордоном і мають інше громадянство.
"Один із них має громадянство США, другий багато-багато років живе в Америці. Третій син має хворобу, без його відома не можу сказати яку", – пояснив Дмитро Гордон.
Інтерв’юерка не стала уточнювати, у яких саме країнах зараз перебувають діти журналіста. Сам Гордон наголосив, що питання безпеки його родини є для нього пріоритетним.