В Севастополе перевернулся плавучий кран: двое погибших и много посторадавших

Об этом сообщает незаконный "мэр" города Михаил Развожаев, передает RegioNews.

"Нештатная ситуация" на судне произошла на территории Севастопольского морского завода. По заявлению "следкома" оккупированного полуострова, два человека погибли, еще более 20 были травмированы.

Причины инцидента не называют, "следком" квалифицировал случившееся как нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

Напомним, в течение июня-августа подразделения ССО нанесли ряд ударов по врагу. Их деятельность охватила не только оккупированные территории, но и отдаленный тыл Российской Федерации.