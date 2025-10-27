В Севастополе перевернулся плавучий кран: двое погибших и много посторадавших
Плавучий кран перевернулся в Южной бухте оккупированного Севастополя, признали незаконные власти города
Об этом сообщает незаконный "мэр" города Михаил Развожаев, передает RegioNews.
"Нештатная ситуация" на судне произошла на территории Севастопольского морского завода. По заявлению "следкома" оккупированного полуострова, два человека погибли, еще более 20 были травмированы.
Причины инцидента не называют, "следком" квалифицировал случившееся как нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
Напомним, в течение июня-августа подразделения ССО нанесли ряд ударов по врагу. Их деятельность охватила не только оккупированные территории, но и отдаленный тыл Российской Федерации.
Украина атаковала коммуникационный узел черноморского флота РФ в КрымуВсе новости »
14 сентября 2025, 08:48ВМС Украины обновили данные о кораблях РФ в Черном море
08 июля 2025, 07:25В Черном море зафиксировали российские корабли с крылатыми ракетами "Калибр"
06 июля 2025, 09:45
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Одна из стран ЕС выделила 150 000 евро в поддержку украинской энергетики
27 октября 2025, 21:49Стало известно, какой теме посвящено большинство песен Нацотбора-2026
27 октября 2025, 21:40Журналист Гордон признался, почему не воюют его сыновья призывного возраста
27 октября 2025, 21:33DeepSeek становится ключом к военному превосходству Китая, — Reuters
27 октября 2025, 21:26ДТП в Ровенской области: жена водителя погибла на месте
27 октября 2025, 21:20Силы обороны отразили наступление россиян в Донецкой области
27 октября 2025, 21:17Под предлогом проверки купюр псевдоработники банка выманили у жительницы Тернопольщины 34 тыс. грн
27 октября 2025, 21:08Зеленский назвал главную цель россиян в Донецкой области
27 октября 2025, 20:51Львов продолжит реализовывать культурную стратегию даже без официального статуса: детали
27 октября 2025, 20:47В Днепре спасают военного, получившего тяжелое ранение мозга
27 октября 2025, 20:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все блоги »