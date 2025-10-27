У Севастополі перекинувся плавучий кран: двоє загиблих і багато постраждалих
Плавучий кран перекинувся в Південній бухті окупованого Севастополя, визнали незаконну владу міста
Про це повідомляє незаконний "мер" міста Михайло Развожаєв, передає RegioNews.
"Позаштатна ситуація" на судні сталася на території Севастопольського морського заводу. За заявою "слідкома" окупованого півострова, двоє людей загинули, ще понад 20 було травмовано.
Причини інциденту не називають, "слідком" кваліфікував те, що трапилося, як порушення правил безпеки руху та експлуатації морського транспорту.
Нагадаємо, протягом червня-серпня підрозділи ССО завдали низку ударів по ворогу. Їхня діяльність охопила не лише окуповані території, але й віддалений тил Російської Федерації.
