Фото: Фейсбук/Сергей "Флэш"

Об этом сообщает технический блогер, украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей Флеш, передает RegioNews.

Российские войска начали использовать новую тактику при атаке на Сумскую область. По данным военного эксперта "Флэш", к беспилотникам типа "шахед" теперь подвешивают контейнеры с противотанковыми минами. Сегодня уже зафиксировано несколько таких случаев.

Особое внимание – безопасность детей

Эксперт отмечает, что найденные мины нельзя трогать или приближаться к ним на автомобиле. Также опасно подходить пешком, поскольку спустя определенное время они могут самоликвидироваться. Особое внимание следует уделить безопасности детей и предупредить о потенциальной угрозе.

Нельзя приближаться или трогать их

Военный советует распространить эту информацию среди родных и близких во избежание случайного травмирования. По его словам, ситуация может распространиться и на другие области, поэтому важно оставаться бдительными и соблюдать правила безопасности.

Контейнеры с минами подвешивают к дронам

Специалист подчеркивает, что такие новые методы применения дронов значительно повышают риски для гражданского населения. В то же время, их выявление и своевременное информирование граждан помогает минимизировать потенциальный вред.

