27 жовтня 2025, 15:12

Росіяни підвішують протитанкові міни до "шахедів": експерт попереджає про небезпеку

27 жовтня 2025, 15:12
Фото: Фейсбук/Сергій "Флеш"
Український експерт попередив про нову небезпечну тактику російських дронів у Сумській області

Про це повідомляє технічний блогєр, український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій Флеш, передає RegioNews.

Російські війська почали використовувати нову тактику під час атак на Сумську область. За даними військового експерта "Флеш", до безпілотників типу "шахед" тепер підвішують контейнери з протитанковими мінами. За сьогодні вже зафіксовано кілька таких випадків.

Особлива увага – безпека дітей

Експерт наголошує, що знайдені міни не можна чіпати або наближатися до них автомобілем. Також небезпечно підходити пішки, оскільки через певний час вони можуть самоліквідуватися. Особливу увагу слід приділити безпеці дітей і попередити їх про потенційну загрозу.

Не можна наближатися або чіпати їх

Військовий радить поширити цю інформацію серед рідних і близьких, щоб уникнути випадкових травм. За його словами, ситуація може поширитися і на інші області, тож важливо залишатися пильними та дотримуватися правил безпеки.

Контейнери з мінами підвішують до дронів

Фахівець підкреслює, що такі нові методи застосування дронів значно підвищують ризики для цивільного населення. Водночас їхнє виявлення і своєчасне інформування громадян допомагає мінімізувати потенційну шкоду.

Раніше повідомлялося, через масовані атаки на енергосистему України різко зросли ціни на зарядні станції та генератори. Експерти відзначають, що подорожчання вже сягнуло понад 60%.

