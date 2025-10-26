18:20  26 жовтня
Дощі, вітер і мокрий сніг: якою буде погода в Україні 27 жовтня
13:52  26 жовтня
Перелазив через вагон: на Одещині 8-річну дитину вдарило струмом
13:21  26 жовтня
На Рівненщині у кюветі знайшли авто із загиблим водієм
UA | RU
UA | RU
26 жовтня 2025, 18:20

Дощі, вітер і мокрий сніг: якою буде погода в Україні 27 жовтня

26 жовтня 2025, 18:20
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У понеділок, 27 жовтня, в Україні помірні, вдень у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях значні дощі, пориви південно-східного вітру 15-20 м/с

Про це повідомляє "Укргідрометцентр", передає RegioNews.

Так, у західних та північних областях місцями невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°; на півдні країни вночі 7-12°, вдень 11-16°.

В Карпатах місцями невеликий мокрий сніг та дощ; температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

У Києві у понеділок вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 27 жовтня найвища температура вдень була +19,9 в 1948 р., найнижча вночі -9,3 в 1912р.

Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталка Діденко попереджала про те, що в Україні різко потеплішає. Однак, потепління буде нетривалим.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
погода прогноз вітер Синоптики Дощі Укргідрометцентр осінь
Синоптикиня попередила про різку зміну погоди в Україні
23 жовтня 2025, 21:22
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Колишня дівчина "Холостяка" Цимбалюка вперше прокоментувала їхній розрив
26 жовтня 2025, 18:45
КАБ у Кривому Розі збила ППО: одна людина отримала травми
26 жовтня 2025, 17:59
Історія оживає: у Запоріжжі посвятили нових довбишів
26 жовтня 2025, 17:37
Сюрпризи від Трампа і не тільки
26 жовтня 2025, 17:07
На Кіровоградщині військовий автобус зіткнувся з пасажирським: подробиці ДТП
26 жовтня 2025, 16:34
У Полтаві організатори нелегальних ігор обдурили гравців на 83 млн грн – вирок суду
26 жовтня 2025, 15:46
Дрони, бомби, ракети: що відомо про атаки Росії за тиждень
26 жовтня 2025, 15:27
Одна людина загинула, двоє поранені через обстріли Харківщини
26 жовтня 2025, 14:56
Російські "елітні" підрозділи перекидають із Донеччини до Запорізької області
26 жовтня 2025, 14:32
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Олексій Гончаренко
Вадим Денисенко
Всі блоги »