Дощі, вітер і мокрий сніг: якою буде погода в Україні 27 жовтня

У понеділок, 27 жовтня, в Україні помірні, вдень у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях значні дощі, пориви південно-східного вітру 15-20 м/с

Про це повідомляє "Укргідрометцентр", передає RegioNews.

Так, у західних та північних областях місцями невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°; на півдні країни вночі 7-12°, вдень 11-16°.

В Карпатах місцями невеликий мокрий сніг та дощ; температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

У Києві у понеділок вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 27 жовтня найвища температура вдень була +19,9 в 1948 р., найнижча вночі -9,3 в 1912р.

