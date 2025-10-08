11:57  08 октября
08 октября 2025, 19:42

Россияне похвастались новым дроном-перехватчиком, подозрительно похожим на украинский Sting

08 октября 2025, 19:42
Фото: НПЦ БАСИРТК
Читайте також
Страна-агрессорка Россия представила собственную версию дрона-перехватчика, которая, вероятно, создана с использованием технологий, украденных или скопированных из украинских разработок. Речь идет о беспилотнике, представленном российским «Научно-производственным центром беспилотных авиационных систем и робототехнических комплексов» (НПЦ БАСиРТК)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-каналы российских разработчиков и экспертов.

На опубликованном видео виден беспилотник с типичной для перехватчиков конфигурацией: четыре двигателя, вертикальный взлет, возможность зависания в воздухе и горизонтальный полет. Никаких технических характеристик разработчики не указали. Только указано, что аппарат планируется использовать для мониторинга морской инфраструктуры и воздушного пространства.

Однако украинские специалисты обратили внимание: визуально конструкция и функциональное предназначение подозрительно напоминают украинский дрон-перехватчик Sting, уже успел зарекомендовать себя в реальных боевых условиях.

Sting – это высокотехнологичный перехватчик, созданный украинскими инженерами. Его главные особенности:

  • Квадрокоптерная платформа с куполом, на котором размещены боевой модуль и камера.
  • VR-управление: оператор управляет дроном в режиме реального времени, используя очки виртуальной реальности.
  • Искусственный интеллект для наведения на цель.
  • Способность эффективно сбивать вражеские беспилотники в полете.

Последнее испытание Sting прошло в Дании, где украинские операторы успешно перехватывали дроны-имитации угроз типа Banshee.

По данным военных аналитиков, новый российский дрон имеет конструктивные и визуальные подобия Sting, что вызывает подозрения в краже или копировании технологий.

"Большая вероятность, что россияне, не имея возможности создать собственные эффективные перехватчики, прибегли к банальному копипасту по украинским решениям", — сообщает портал "Милитарный".

Украина является лидером в разработке боевых дронов, в частности, FPV и перехватчиков, и ее технологии уже привлекли внимание таких стран, как США, Великобритания и Израиль.

В СНБО недавно сообщили, что США планируют закупить украинские дроны на десятки миллионов долларов. Также разработчики из украинской инициативной группы "Дикие шершни" представили уникальный дрон-перехватчик, способный работать на высоте до 11 км, что выводит его на уровень противостояния стратегическим БПЛА.

РФ не в первый раз пытается скопировать украинские технологии. Еще с 2014 года зафиксированы десятки случаев копирования западных или украинских разработок в военной сфере. Однако эффективность таких "аналогов" часто вызывает сомнения.

Напомним, что украинские беспилотники уже играют решающую роль на фронте. Силы обороны успешно применяют ударные FPV-дроны, а также уникальные перехватчики, уменьшающие риски массовых атак врага с воздуха.

Россияне похвастались новым дроном-перехватчиком, подозрительно похожим на украинский Sting
