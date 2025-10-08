Росіяни похизувались новим дроном-перехоплювачем, який підозріло схожий на український Sting

Фото: НПЦ БАСиРТК

Країна-агресорка Росія представила власну версію дрона-перехоплювача, яку, ймовірно, створено з використанням технологій, вкрадених або скопійованих з українських розробок. Йдеться про безпілотник, представлений російським «Науково-виробничим центром безпілотних авіаційних систем і робототехнічних комплексів» (НПЦ БАСиРТК)

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канали російських розробників та експертів.

На оприлюдненому відео видно безпілотник із типовою для перехоплювачів конфігурацією: чотири двигуни, вертикальний зліт, можливість зависання у повітрі та горизонтальний політ. Жодних технічних характеристик розробники не вказали. Лише зазначено, що апарат планують використовувати для моніторингу морської інфраструктури та повітряного простору.

Однак українські фахівці звернули увагу: візуально конструкція та функціональне призначення підозріло нагадують український дрон-перехоплювач Sting, який вже встиг зарекомендувати себе в реальних бойових умовах.

Sting — це високотехнологічний перехоплювач, створений українськими інженерами. Його головні особливості:

Квадрокоптерна платформа з куполом, у якому розміщено бойовий модуль і камеру.

VR-керування: оператор керує дроном у режимі реального часу, використовуючи окуляри віртуальної реальності.

Штучний інтелект для наведення на ціль.

Здатність ефективно збивати ворожі безпілотники в польоті.

Останнє випробування Sting пройшов у Данії, де українські оператори успішно перехоплювали дрони-імітації загроз типу Banshee.

За даними військових аналітиків, новий російський дрон має конструктивні та візуальні подібності до Sting, що викликає підозри в крадіжці або копіюванні технологій.

"Велика ймовірність, що росіяни, не маючи змоги створити власні ефективні перехоплювачі, вдалися до банального копіпасту з українських рішень", — повідомляє портал "Мілітарний".

Україна є лідером у розробці бойових дронів, зокрема FPV і перехоплювачів, і її технології вже привернули увагу таких країн, як США, Велика Британія та Ізраїль.

У РНБО нещодавно повідомили, що США планують закупити українські дрони на десятки мільйонів доларів. Також розробники з української ініціативної групи "Дикі шершні" презентували унікальний дрон-перехоплювач, здатний працювати на висоті до 11 км, що виводить його на рівень протистояння стратегічним БПЛА.

РФ не вперше намагається скопіювати українські технології. Ще з 2014 року зафіксовано десятки випадків копіювання західних або українських розробок у військовій сфері. Однак ефективність таких "аналогів" часто викликає сумніви.

Нагадаємо, що українські безпілотники вже відіграють вирішальну роль на фронті. Сили оборони успішно застосовують ударні FPV-дрони, а також унікальні перехоплювачі, які зменшують ризики масових атак ворога з повітря.