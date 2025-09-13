Мінус 950 ворогів і 4 танки за добу – Генштаб оновив дані про втрати окупантів
За останню добу Сили оборони нейтралізували 950 окупантів, знищили 4 танки, одну бронемашину, 39 артилерійських систем, 358 безпілотників, а також 109 одиниць автомобілів і спеціальної техніки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 11.09.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що українські війська повністю зірвали російську наступальну операцію на Сумщині. Глава держави додав, що ЗСУ також продовжують активно протидіяти російській штурмовій активності на Донеччині та Запоріжжі.
