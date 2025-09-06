Фото: pixabay

В 2025 году цены на свинину в Украине остаются выше, чем в прошлом. Главная причина – сокращение производства

Об этом сообщает Ассоциация "Свиноводы Украины" , информирует RegioNews.

За семь месяцев объем промышленной свинины снизился на 14–15%, а отрасль в целом сократилась на 10%.

По словам аналитиков, свиноводство вошло в год с рекордно низким поголовьем – менее 2,9 млн голов. Ситуацию осложнили и сезонные факторы: летом животные хуже набирают вес, поэтому предложение уменьшается.

Импорт хоть и вырос в несколько раз, но покрывает лишь около 5% промышленного производства и существенно не влияет на рынок.

До конца года ожидают небольшое удешевление свинины, но цены будут оставаться высокими из-за ограниченного предложения.

Ранее сообщалось, что цены на "борщовый набор" снова изменились. В основном популярные овощи, такие как картофель и помидоры, дешевеют.