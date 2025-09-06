12:46  06 вересня
У Києві горить фабрика Roshen
17:53  06 вересня
В Україні дорожчає свинина: що впливає на ціни
14:23  06 вересня
У Києві 17-річна дівчина випала з вікна девʼятиповерхівки та опинилася на піддашку: її зняли рятувальники
UA | RU
UA | RU
06 вересня 2025, 17:53

В Україні дорожчає свинина: що впливає на ціни

06 вересня 2025, 17:53
Читайте также на русском языке
Фото: pixabay
Читайте также
на русском языке

У 2025 році ціни на свинину в Україні залишаються вищими, ніж торік. Головна причина – скорочення виробництва

Про це повідомляє Асоціація "Свинарі України", інформує RegioNews.

За сім місяців обсяг промислової свинини зменшився на 14–15%, а галузь загалом скоротилася на 10%.

За словами аналітиків, свинарство увійшло в рік із рекордно низьким поголів’ям – менше ніж 2,9 млн голів. Ситуацію ускладнили й сезонні чинники: улітку тварини гірше набирають вагу, тож пропозиція зменшується.

Імпорт хоч і зріс у кілька разів, та покриває лише близько 5% від промислового виробництва і суттєво не впливає на ринок.

До кінця року очікують невелике здешевшання свинини, але ціни залишатимуться високими через обмежену пропозицію.

Раніше повідомлялося, що ціни на "борщовий набір" знову змінились. Здебільшого популярні овочі, такі як картопля та помідори, дешевшають.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна продукти подорожчання ціна свинина
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
У Львові батько забув люльку з немовлям на даху авто: вона впала під час руху
06 вересня 2025, 18:22
На Київщині зіткнулися два авто: постраждали діти
06 вересня 2025, 17:25
Російські атаки на Чернігівщині: одна жінка загинула, ще одна поранена
06 вересня 2025, 16:49
У Дніпрі чоловік підпалив будинок дружини: справу передали до суду
06 вересня 2025, 16:28
У Кропивницькому чоловік зірвав і порвав державний прапор: його затримала поліція
06 вересня 2025, 15:54
В Україні заарештували нардепа з ОПЗЖ за підозрою у держзраді
06 вересня 2025, 15:33
Росіяни ​​обстріляли Краматорськ: є пошкодження та поранений
06 вересня 2025, 14:56
У Києві 17-річна дівчина випала з вікна девʼятиповерхівки та опинилася на піддашку: її зняли рятувальники
06 вересня 2025, 14:23
Польські фермери блокують рух вантажівок на кордоні з Україною
06 вересня 2025, 13:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Всі блоги »