Фото: pixabay

У 2025 році ціни на свинину в Україні залишаються вищими, ніж торік. Головна причина – скорочення виробництва

Про це повідомляє Асоціація "Свинарі України", інформує RegioNews.

За сім місяців обсяг промислової свинини зменшився на 14–15%, а галузь загалом скоротилася на 10%.

За словами аналітиків, свинарство увійшло в рік із рекордно низьким поголів’ям – менше ніж 2,9 млн голів. Ситуацію ускладнили й сезонні чинники: улітку тварини гірше набирають вагу, тож пропозиція зменшується.

Імпорт хоч і зріс у кілька разів, та покриває лише близько 5% від промислового виробництва і суттєво не впливає на ринок.

До кінця року очікують невелике здешевшання свинини, але ціни залишатимуться високими через обмежену пропозицію.

