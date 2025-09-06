Силы ПВО ночью обезвредили 68 российских дронов
В ночь на 6 сентября российская армия атаковала Украину 91-ю ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны.
По состоянию на 09:00 ПВО сбила или подавила 68 вражеских дронов Shahed и других типов на севере и востоке страны.
Зафиксированы попадания 18 ударных БпЛА в восьми населенных пунктах, еще на четырех локациях упали обломки сбитых дронов.
Напомним, утром 6 сентября российские военные обстреляли железнодорожную инфраструктуру в Донецкой области. Перед Славянском обесточенный участок, поезда задерживаются.
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
Смертельное ДТП в Одессе: погиб пешеход, пострадали пассажиры авто
06 сентября 2025, 11:50Россия с начала сентября сбросила на Украину 900 КАБов, – Зеленский
06 сентября 2025, 11:26В Днепропетровской области из-под завалов разрушенного КАБом дома достали тела трех погибших
06 сентября 2025, 10:46Россияне обстреляли железную дорогу в Донецкой области: обесточенный участок, поезда задерживаются
06 сентября 2025, 09:31Певица Наталья Могилевская призналась, как зарабатывает деньги ее дочь
06 сентября 2025, 00:00Индекс борща: как популярное блюдо украинцев подорожало
05 сентября 2025, 23:45Ничего не помогает: Кирилл Ганин признался, что его раздражает Настя Ткаченко
05 сентября 2025, 23:30Игорина Горова рассекретила, куда отправится учиться ее с сыном Потапом сын
05 сентября 2025, 23:15Будут ли в Украине расти цены на хлеб: как повлияет ситуация с мукой
05 сентября 2025, 23:00
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия