Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 6 сентября российская армия атаковала Украину 91-ю ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 09:00 ПВО сбила или подавила 68 вражеских дронов Shahed и других типов на севере и востоке страны.

Зафиксированы попадания 18 ударных БпЛА в восьми населенных пунктах, еще на четырех локациях упали обломки сбитых дронов.

Напомним, утром 6 сентября российские военные обстреляли железнодорожную инфраструктуру в Донецкой области. Перед Славянском обесточенный участок, поезда задерживаются.