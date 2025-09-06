16:29  05 сентября
В Днепре масштабный пожар: огонь виден из разных частей города
15:51  05 сентября
На выходных в Украине будет по-летнему тепло
10:43  05 сентября
На Ровенщине мужчина вызвал полицию из-за "украденных" наркотиков
06 сентября 2025, 10:15

Силы ПВО ночью обезвредили 68 российских дронов

06 сентября 2025, 10:15
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В ночь на 6 сентября российская армия атаковала Украину 91-ю ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 09:00 ПВО сбила или подавила 68 вражеских дронов Shahed и других типов на севере и востоке страны.

Зафиксированы попадания 18 ударных БпЛА в восьми населенных пунктах, еще на четырех локациях упали обломки сбитых дронов.

Напомним, утром 6 сентября российские военные обстреляли железнодорожную инфраструктуру в Донецкой области. Перед Славянском обесточенный участок, поезда задерживаются.

