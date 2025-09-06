Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 6 вересня російська армія атакувала Україну 91-ма ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 09:00 ППО збила або подавила 68 ворожих дронів Shahed та інших типів на півночі й сході країни.

Зафіксовані влучання 18 ударних БпЛА у восьми населених пунктах, ще на чотирьох локаціях впали уламки збитих дронів.

Нагадаємо, вранці 6 вересня російські військові обстріляли залізничну інфраструктуру на Донеччині. Перед Слов’янськом знеструмлена ділянка, поїзди затримуються.