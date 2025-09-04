Фото: ОП

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що союзники вже узгодили гарантії безпеки для України, і тепер вони очікують на політичне схвалення

Заяву французького президента наводить dpa, передає RegioNews.

Лідер Франції зазначив, що робота, яку військові керівники провели після серпневої зустрічі у Білому домі, створила основу для швидких дій після укладення мирної угоди.

"Завдяки вкладу, підготовленому, задокументованому і підтвердженому сьогодні вдень на рівні міністрів оборони в умовах суворої секретності, ми тепер можемо сказати: ця робота завершена і готова до політичного схвалення", – додав Макрон.

Володимир Зеленський привітав досягнутий прогрес і підкреслив, що гарантії безпеки є реальною підтримкою України, а не просто символічними заявами. Президент нагадав, що попередні ініціативи коаліції, в які спершу мало хто вірив, також були втілені й нині працюють.

Нагадаємо, раніше Зеленський обговорив із премʼєром Португалії обговорив дипломатичну роботу та напрацювання гарантій безпеки для України. Він також наголосив, що членство в ЄС розглядається як один із ключових елементів цих гарантій.