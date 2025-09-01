Сили ППО вночі знешкодили 76 з 86 ворожих дронів: є влучання на шести локаціях
У ніч на 1 вересня російська армія атакувала Україну 86 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Атаку російських дронів відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні групи Сил оборони.
Станом на 09:00 сили ППО збили або подавили 76 ворожих БпЛА типу Shahed та інших дронів-імітаторів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Водночас зафіксовано влучання 10 ударних дронів на шести локаціях.
Нагадаємо, вранці 1 вересня російські військові атакували КАБами село Омельник Запорізької області. В одному з будинків загинуло подружжя.
