Синоптики розповіли, яким буде останній день літа

У неділю, 31 серпня, в Україні прогнозується здебільшого тепла і суха погода. По всій території очікується невелика хмарність без опадів, за винятком крайнього заходу країни, де місцями можливі короткочасні дощі та грози

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.

Зазначається, що вітер буде південно-східний та східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура на півдні та південному сході вночі становитиме 17-22°, а вдень підвищиться до 29-34°.

На решті території вночі температура коливатиметься між 13-18°, вдень – 26-31°. У Карпатах вночі буде прохолодніше – 9-14°, а вдень – 20-25°.

У Київській області та Києві також очікується ясна погода без опадів. Вітер південно-східний, швидкістю 5-10 м/с. Температура в Київській області вночі становитиме 13-18°, а вдень – 26-31°.

У столиці вночі температура буде 16-18°, вдень – близько 30°.

Нагадаємо, 25 серпня на Буковині зафіксували 5-градусний мороз. Різке похолодання зафіксували у гірському селі Верхній Яловець.

Раніше синоптик Ігор Кібальчич попередив, що ночі стануть холоднішими, а денна температура все ще залишатиметься теплою.