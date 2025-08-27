10:23  27 серпня
Данія вироблятиме українські гаубиці Богдан: шо відомо

27 серпня 2025, 07:30
Ілюстративне фото
Данія та Україна підписали історичну оборонну угоду. Тепер між державами буде спільне виробництво української зброї (територіально — у Данії)

Про це повідомляє AgroReview, передає RegioNews.

Данські заводи розпочнуть виготовляти 155-мм самохідні гаубиці Богдан. Також це будуть безпілотники, боєприпаси та системи радіоелектронної боротьби. Згідно з Листом про наміри, передбачено виділення 72 мільйонів доларів. Ці гроші спрямують на створення виробничих ліній для української оборонної продукції на території Данії.

Завдяки тому що можна буде перенести виробництво зброї до іншої країни, Україна зможе пришвидшити постачання сучасного озброєння, захистити виробничі потужності від російських ракетних атак.

"Йдеться не лише про оборону України. Йдеться про зміцнення обороноздатності всієї Європи", – заявив міністр оборони Денис Шмигаль.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розповідав, що Україна та Німеччина домовились про постачання ППО IRIS-T впродовж найближчих трьох років. При цьому він зазначив, що це не означає, що війна триватиме ще три роки, адже Україна хоче завершення війни.

27 серпня 2025
07 серпня 2025
