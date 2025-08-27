Україна реформує соцвиплати: що зміниться з 2026 року

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Україна готується до масштабної реформи системи соціального захисту. Міністерство соціальної політики розробило законопроєкт, який передбачає запровадження з 1 січня 2026 року єдиного виду державної підтримки – базової соціальної допомоги

Про це інформує RegioNews із посиланням на відповідний законопроєкт.

Згідно з документом, нинішні виплати для малозабезпечених сімей та частина інших соціальних допомог будуть об'єднані в єдину систему.

Основний принцип нової моделі – адресність і справедливість: розмір допомоги визначатиметься як різниця між встановленою державою "базовою величиною" та середнім доходом родини.

Для першого члена сім'ї базова величина становитиме 100%, для кожного наступного – 70%. Водночас, для дітей і людей з інвалідністю І-ІІ групи – також 100%.

Адмініструванням нової системи займатиметься окремий орган, який має бути визначений Кабінетом Міністрів.

У Мінсоцполітики зазначають, що наразі в Україні діє понад 180 різних видів соціальних виплат. Багато з них прив'язані до прожиткового мінімуму, який вже не є ефективним індикатором бідності. Через це система є заплутаною, фрагментованою та малоефективною.

Очікується, що реформа дозволить:

зробити виплати більш адресними;

підвищити підтримку найбільш уразливих категорій;

спростити процес оформлення через цифрові сервіси, зокрема портал Дія.

Крім того, нова модель соціальної допомоги відповідає зобов’язанням України перед Міжнародним валютним фондом.

Законопроєкт також передбачає внесення змін до низки чинних законів, зокрема щодо допомоги сім’ям з дітьми, пенсійного страхування та зайнятості населення.

Як відомо, з 1 липня 2025 року в Україні стартував експериментальний проєкт – базова соціальна допомога. Розмір базової величини для розрахунку допомоги становитиме 4500 гривень.

