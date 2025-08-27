10:23  27 серпня
На Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
07:36  27 серпня
До кінця року на Запоріжжі працюватимуть 24 підземні школи
09:58  27 серпня
На Миколаївщині чоловік відкрив стрілянину з автомата на пляжі
UA | RU
UA | RU
27 серпня 2025, 15:22

Україна реформує соцвиплати: що зміниться з 2026 року

27 серпня 2025, 15:22
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Україна готується до масштабної реформи системи соціального захисту. Міністерство соціальної політики розробило законопроєкт, який передбачає запровадження з 1 січня 2026 року єдиного виду державної підтримки – базової соціальної допомоги

Про це інформує RegioNews із посиланням на відповідний законопроєкт.

Згідно з документом, нинішні виплати для малозабезпечених сімей та частина інших соціальних допомог будуть об'єднані в єдину систему.

Основний принцип нової моделі – адресність і справедливість: розмір допомоги визначатиметься як різниця між встановленою державою "базовою величиною" та середнім доходом родини.

Для першого члена сім'ї базова величина становитиме 100%, для кожного наступного – 70%. Водночас, для дітей і людей з інвалідністю І-ІІ групи – також 100%.

Адмініструванням нової системи займатиметься окремий орган, який має бути визначений Кабінетом Міністрів.

У Мінсоцполітики зазначають, що наразі в Україні діє понад 180 різних видів соціальних виплат. Багато з них прив'язані до прожиткового мінімуму, який вже не є ефективним індикатором бідності. Через це система є заплутаною, фрагментованою та малоефективною.

Очікується, що реформа дозволить:

  • зробити виплати більш адресними;
  • підвищити підтримку найбільш уразливих категорій;
  • спростити процес оформлення через цифрові сервіси, зокрема портал Дія.

Крім того, нова модель соціальної допомоги відповідає зобов’язанням України перед Міжнародним валютним фондом.

Законопроєкт також передбачає внесення змін до низки чинних законів, зокрема щодо допомоги сім’ям з дітьми, пенсійного страхування та зайнятості населення.

Як відомо, з 1 липня 2025 року в Україні стартував експериментальний проєкт – базова соціальна допомога. Розмір базової величини для розрахунку допомоги становитиме 4500 гривень.

Нагадаємо, раніше народний депутат Олена Шуляк розповіла, що українцям виплачують ще один вид допомоги. Зокрема, до 800 тис. грн одноразової компенсації можуть отримати цивільні українці, які через війну набули статусу людини з інвалідністю.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна реформа виплати законопроєкт Мінсоцполітики соціальна допомога державна допомога
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
На Хмельниччині держава відновила контроль над 20 тис. га цінних земель на 1,8 млрд грн
27 серпня 2025, 15:30
На Тернопільщині розікрали 48 млн грн бюджетних коштів
27 серпня 2025, 15:19
На Івано-Франківщині судитимуть високопосадовця, який торгував інформацією з закритих баз даних
27 серпня 2025, 15:15
Небезпечна знахідка: на Дніпропетровщині жінка носила у сумці бойову гранату з запалом
27 серпня 2025, 14:59
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
27 серпня 2025, 14:47
За пів року в ДТП загинули 1367 українців: названо найнебезпечніший час і день тижня
27 серпня 2025, 14:34
На Закарпатті в горах прикордонники виявили рештки 36-річного чоловіка
27 серпня 2025, 14:23
У Польщі готують новий проєкт закону про допомогу українцям
27 серпня 2025, 14:14
В Україні ліквідували 12 нових схем переправлення ухилянтів за кордон
27 серпня 2025, 14:13
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »