Співробітники Служби безпеки затримали на Київщині працівника місцевого хімзаводу, який працював на російські спецслужби

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

Агент збирав і передавав ФСБ координати аеродромів, комплексів ППО та підприємств із виробництва безпілотників у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській та Львівській областях. Він позначав об’єкти на мапах, а також збирав відомості через знайомих, видаючи це за "звичайні розмови".

Зловмисника викрили під час виконання чергового завдання – він мав зафіксувати наслідки російського удару на Київщині.

Також Служба безпеки вжила заходи із убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у 40-річного фігуранта вилучили смартфон із геолокаціями, фото та звітами для окупантів.

Зловмиснику повідомили про підозру а ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Затриманий перебуває під вартою без права застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

