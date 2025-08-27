10:23  27 серпня
На Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
07:36  27 серпня
До кінця року на Запоріжжі працюватимуть 24 підземні школи
09:58  27 серпня
На Миколаївщині чоловік відкрив стрілянину з автомата на пляжі
UA | RU
UA | RU
27 серпня 2025, 10:19

СБУ затримала агента ФСБ, який наводив російські ракети на військові об’єкти у п’яти областях

27 серпня 2025, 10:19
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Співробітники Служби безпеки затримали на Київщині працівника місцевого хімзаводу, який працював на російські спецслужби

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

Агент збирав і передавав ФСБ координати аеродромів, комплексів ППО та підприємств із виробництва безпілотників у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській та Львівській областях. Він позначав об’єкти на мапах, а також збирав відомості через знайомих, видаючи це за "звичайні розмови".

Зловмисника викрили під час виконання чергового завдання – він мав зафіксувати наслідки російського удару на Київщині.

Також Служба безпеки вжила заходи із убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у 40-річного фігуранта вилучили смартфон із геолокаціями, фото та звітами для окупантів.

Зловмиснику повідомили про підозру а ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Затриманий перебуває під вартою без права застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Житомирі 17-річного юнака засудили до чотирьох років тюрми за підготовку теракту. Хлопець визнав провину і уклав відповідну угоду з прокурором.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна СБУ обстріли Київська область агент рф ракетний удар коригувальник
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
Замість якісних дронів – дешеві аналоги: мера Нетішина підозрюють у махінаціях
27 серпня 2025, 11:45
В Україні зафіксували підвищений попит на онлайн-казино
27 серпня 2025, 11:42
Росіяни вдарили по енергетичній та газовій інфраструктурі в шести областях України
27 серпня 2025, 11:34
У Херсоні знищили міни-"пелюстки", дистанційно розкидані окупантами
27 серпня 2025, 11:17
Окупанти обстріляли ферму на Херсонщині: є загиблі
27 серпня 2025, 11:04
На Одещині скасували незаконну оренду двох ставків площею 73 га
27 серпня 2025, 10:57
За непокору в армії – тільки тюрма: Рада хоче скасувати умовний термін
27 серпня 2025, 10:54
У Вінниці чоловіка засудили за тривале знущання і зґвалтування доньки
27 серпня 2025, 10:40
Антидронові сітки, які закупила та почала встановлювати Херсонська адміністрація, рвуться від вітру
27 серпня 2025, 10:39
На Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
27 серпня 2025, 10:23
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »