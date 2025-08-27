Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 27 серпня російські військові атакували Україну 95 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 09:00 ППО збила або подавила 74 ворожі дрони типу Shahed і різні дрони-імітатори на півночі, півдні та сході України.

Зафіксовано влучання 21 дрона у дев’яти локаціях.

Нагадаємо, у ніч на 27 серпня ворог здійснив масований удар по Полтавщині. Внаслідок атаки в Полтавському районі зафіксовано падіння уламків і прямі влучення, постраждало підприємство енергетичного сектору.