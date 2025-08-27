07:59  27 серпня
На Одещині мотоцикліст загинув після зіткнення з Mercedes
07:36  27 серпня
До кінця року на Запоріжжі працюватимуть 24 підземні школи
00:55  27 серпня
Відомий український співак приєднався до ЗСУ
27 серпня 2025, 09:32

Росія запустила по Україні 95 ударних дронів: як відпрацювала ППО

27 серпня 2025, 09:32
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 27 серпня російські військові атакували Україну 95 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 09:00 ППО збила або подавила 74 ворожі дрони типу Shahed і різні дрони-імітатори на півночі, півдні та сході України.

Зафіксовано влучання 21 дрона у дев’яти локаціях.

Нагадаємо, у ніч на 27 серпня ворог здійснив масований удар по Полтавщині. Внаслідок атаки в Полтавському районі зафіксовано падіння уламків і прямі влучення, постраждало підприємство енергетичного сектору.

Україна війна обстріли ППО безпілотники дрон
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
Чоловік, який обікрав готель у Києві під час блекауту, отримав сім років тюрми
27 серпня 2025, 09:45
На Чернігівщині почали тестувати нову систему повітряної тривоги
27 серпня 2025, 09:39
На Чернігівщині знешкодили бойову частину ворожого безпілотника
27 серпня 2025, 09:16
Автомат, гранати та сотні набоїв: на Сумщині чоловік зберігав вдома бойовий арсенал
27 серпня 2025, 09:02
Масована атака на Полтавщину: пошкоджено енергетичне підприємство
27 серпня 2025, 08:51
На Одещині військові та цивільні заробляли на переправленні ухилянтів
27 серпня 2025, 08:49
Новий штам COVID-19 Stratus зафіксували у 16 пацієнтів на Львівщині
27 серпня 2025, 08:40
У Слов’янську з озера дістали тіло чоловіка
27 серпня 2025, 08:37
Росіяни вдарили по селу на Запоріжжі: пошкоджені будинки, постраждали дві людини
27 серпня 2025, 08:27
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
