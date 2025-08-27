07:59  27 августа
В Одесской области мотоциклист погиб после столкновения с Mercedes
07:36  27 августа
До конца года на Запорожье будут работать 24 подземные школы
00:55  27 августа
Известный украинский певец присоединился к ВСУ
27 августа 2025, 07:25

Вертолет Black Hawk, на который чехи собрали средства, прибыл в Украину

27 августа 2025, 07:25
Фото: Darek pro Putina/X
В Украину прибыл военный вертолет Black Hawk UH-60, приобретенный благодаря сбору средств в Чехии

Об этом передает RegioNews со ссылкой на NV.

Организаторы инициативы Darek pro Putina обнародовали фото вертолета и поблагодарили более 20 тысяч человек, которые присоединились к акции. К сбору средств тоже присоединились словаки.

"Чешская Республика стала первой страной в мире, граждане которой подарили Украине вертолет. Для нас это была честь", – отметили волонтеры.

Кампания по сбору денег стартовала в ноябре 2023 года. Новый Black Hawk будут использовать бойцы ГУР, уже имеющие на вооружении несколько таких вертолетов. Они используют их для эвакуации украинских солдат и для специальных миссий, наносящих значительные потери российской стороне.

Sikorsky UH-60 Black Hawk – это американский многоцелевой вертолет, принятый на вооружение армии США в 1979 году и быстро ставший популярным благодаря своим боевым и транспортным возможностям. К середине 1990-х годов было изготовлено более 2600 таких вертолетов и они все еще используются во многих странах.

Напомним, американский президент Дональд Трамп США больше не финансируют Украину , а зарабатывают на продаже оружия союзникам. Трамп добавил, что именно союзники несут основное финансовое бремя войны.

