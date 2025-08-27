Фото: Dárek pro Putina / X

Про це передає RegioNews із посиланням на NV.

Організатори ініціативи Darek pro Putina оприлюднили фото вертольота та подякували понад 20 тисячам людей, що долучилися до акції. До збору коштів також приєдналися словаки.

"Чеська Республіка стала першою країною у світі, громадяни якої подарували Україні вертоліт. Для нас це була честь", – зазначили волонтери.

Кампанія зі збору грошей стартувала у листопаді 2023 року. Новий Black Hawk використовуватимуть бійці ГУР, які вже мають на озброєнні кілька таких вертольотів. Вони використовують їх для евакуації українських солдатів і для спеціальних місій, які завдають значних втрат російській стороні.

Sikorsky UH-60 Black Hawk – це американський багатоцільовий вертоліт, був прийнятий на озброєння армії США в 1979 році і швидко став популярним завдяки своїм бойовим і транспортним можливостям. До середини 1990-х років було виготовлено понад 2600 таких вертольотів, і вони все ще використовуються у багатьох країнах.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп США більше не фінансують Україну, а заробляють на продажі зброї союзникам. Трамп додав, що саме союзники несуть основний фінансовий тягар війни.