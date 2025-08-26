Иллюстративное фото: из открытых источников

В Полтавской территориальной громаде только 46% учебных заведений сейчас признаны такими, что могут начать обучение с 1 сентября. Основной причиной непригодности других учреждений являются проблемы с укрытиями, в частности, их отсутствие или несоответствие требованиям

Об этом в комментарии Суспильному сообщил заместитель начальника ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области Владимир Гришанин, передает RegioNews.

На территории Полтавского района зафиксировано 30 проблемных укрытий в школах и садах. Большинство из них – 24 – размещены на первых этажах помещений, что не всегда отвечает требованиям безопасности.

Также у 27 школ области вообще нет собственных укрытий, а еще 110 образовательных учреждений пользуются защитными сооружениями других учреждений на договорной основе.

Среди основных нарушений, выявляемых во время проверок:

ненадлежащее противопожарное и санитарное состояние укрытий;

проблемы с коммуникациями и спецоборудованием;

отсутствие доступа для маломобильных групп населения;

нехватка мест для сидения и отдыха;

отсутствие назначенных ответственных лиц за обслуживание укрытий.

В случае выявления нарушений специалисты ГСЧС составляют акты с перечнем недостатков и сроками их устранения. За такие нарушения предусмотрена административная ответственность.

Вопрос безопасного образовательного процесса остается на особом контроле перед началом учебного года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтавской громаде временно прекращают работу детских садов из-за того, что их подвалы не отвечают требованиям безопасности для укрытий. Родители возмущены таким решением, ведь сады работали в течение трех лет войны, а теперь их закрывают.