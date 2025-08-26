В Україні не фінансуватимуть школи, де навчається мало дітей

ілюстративне фото: з відкритих джерел

З 1 вересня Кабмін не фінансуватиме школи, де навчаються менше ніж 45 дітей

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві освіти й науки у відповідь на запит hromadske.

У Міносвіти повідомили, що однією з причин такого рішення є висока вартість навчання на одного учня в таких школах.

Тепер місцеві органи влади мають вирішити, чи закрити школу, чи залишити й фінансувати її коштами свого бюджету.

Інформації про кількість таких закладів поки що немає. У міністерстві кажуть, що вона буде після подання статистичної звітності станом на новий 2025-2026 навчальний рік.

Нагадаємо, Кабмін та місцеві адміністрації готують умови старту навчального року, враховуючи безпеку учнів та педагогів у кожному регіоні.