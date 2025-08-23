18:45  22 августа
23 августа 2025, 09:32

Зеленский поздравил украинцев с Днем государственного флага

23 августа 2025, 09:32
Фото: pixabay
С 2004 года, в канун Дня независимости, 23 августа, в Украине отмечается День государственного флага

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис президента Украины.

Зеленский поздравил украинцев с Днем государственного флага и подчеркнул, что Украина не подарит свою землю оккупантам.

"Наш флаг – это цель и мечта для многих наших людей на временно оккупированных территориях Украины. Они берегут этот флаг, потому что знают: мы свою землю не подарим оккупанту", – сказал Зеленский.

Он отметил, что наш флаг сегодня символизирует самое дорогое для сотен тысяч воинов, мужчин и женщин, которые защищают страну и, рискуя своей жизнью, отстаивают право на жизнь для всего государства. Для людей, которые возвращаются из российского плена, он становится символом спасения.

"Нет такой столицы в мире, где уважали бы жизнь и одновременно не уважали наш украинский флаг. Везде, где жизнь действительно является ценностью, партнёрство с Украиной становится ценностью. Украина объединяет лучших. И уже сделала общей мысль многих, что только вместе с Украиной может быть достигнута гарантированная безопасность для демократических наций", – заявил президент.

Отдельно он поблагодарил всех, кто борется ради нашего государства.

"Мы благодарим всех, кто работает в интересах Украины и нашей с вами независимости. Я благодарю каждого, кто свою личную силу добавляет к силе украинской нации. И обязательно помним наших героев разных времён, которые с нашим украинским флагом в руках, на шевронах или просто в сердце сражались ради нас, ради Украины, боролись за её собственную волю и, к сожалению, погибли в боях", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее в сети показали первый трейлер фильма "2000 метров к Андреевке" Мстислава Чернова. Это история о бойцах Третьей штурмовой бригады, которые борются за каждый метр украинской земли.

