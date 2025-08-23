03:30  23 серпня
В Україні подорожчала морожена риба: які тепер ціни
Естонія готова взяти участь у миротворчій місії в Україні
В Одесі судили священника, який виправдовував агресію РФ проти України
23 серпня 2025, 09:32

Зеленський привітав українців з Днем державного прапора

23 серпня 2025, 09:32
Фото: pixabay
З 2004 року, у переддень Дня незалежності, 23 серпня, в Україні відзначається День державного прапора

Про це інформує RegioNews з посиланням на Офіс президента України.

Зеленський привітав українців з Днем державного прапора і підкреслив, що Україна не подарує свою землю окупантам.

"Наш прапор – це мета і мрія для багатьох наших людей на тимчасово окупованих територіях України. Вони бережуть цей прапор, бо знають: ми свою землю не подаруємо окупанту", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що наш прапор символізує сьогодні найдорожче для сотень тисяч воїнів, чоловіків і жінок, які захищають країну і, ризикуючи своїм життям, виборюють право на життя для всієї держави. Для людей, які повертаються з російського полону, він стає символом порятунку.

"Немає такої столиці у світі, де б поважали життя і водночас не поважали би наш український прапор. Всюди, де життя є справді цінністю, партнерство з Україною стає цінністю. Україна об'єднує найкращих. І вже зробила спільною думкою багатьох, що тільки разом з Україною може бути досягнута гарантована безпека для демократичних націй", – заявив президент.

Окремо він подякував усім, хто бореться заради нашої держави.

"Ми дякуємо всім, хто працює в інтересах України і нашої з вами незалежності. Я дякую кожному, хто свою особисту силу додає до сили української нації. І обов'язково пам'ятаємо наших героїв різних часів, які з нашим українським прапором в руках, на шевронах чи просто в серці билися заради нас, заради України, боролися за її власну волю та, на жаль, загинули в боях", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше в мережі показали перший трейлер фільму "2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова. Це історія про бійців Третьої штурмової бригади, які виборюють кожен метр української землі.

