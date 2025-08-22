Фото: ГБР

Правоохранители объявили подозрение экс-чиновнику Министерства обороны и директору предприятия из-за сделки с закупкой 18 тысяч баллистических очков

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

По данным следствия, в сентябре 2024 года одно из госпредприятий Минобороны заключило контракт на закупку 18 тысяч баллистических очков. Однако поставленные средства защиты не соответствовали заявленным характеристикам и не обеспечивали надлежащей защиты от обломков, что подтвердили испытания в Национальном университете обороны. Государство понесло убытки на 25,7 млн грн.

В ходе обысков правоохранители изъяли документы и электронные носители.

Директор предприятия-поставщика задержан – ему инкриминируют завладение имуществом в особо крупных размерах в военное время (ч. 5 ст. 191 УКУ). Также подозрение получил бывший чиновник Центрального управления качества Минобороны за служебную халатность (ч. 4 ст. 425 УКУ).

Следствие продолжается, следователи устанавливают других причастных.

