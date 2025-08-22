19:43  21 серпня
Орбан прокоментував удар РФ по Мукачеву
На Рівненщині чоловік напав з ножем на батька
На Україну насувається циклон з дощами та грозами
UA | RU
22 серпня 2025, 02:14

У Міноборони викрили схему з розкрадання 26 млн грн на закупівлі спорядження

22 серпня 2025, 02:14
Фото: ДБР
Правоохоронці оголосили підозру експосадовцю Міністерства оборони та директору підприємства через оборудку із закупівлею 18 тисяч балістичних окулярів

Про це передає RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

За даними слідства, у вересні 2024 року одне з держпідприємств Міноборони уклало контракт на закупівлю 18 тисяч балістичних окулярів. Проте поставлені засоби захисту не відповідали заявленим характеристикам і не забезпечували належного захисту від уламків, що підтвердили випробування у Національному університеті оборони. Держава зазнала збитків на 25,7 млн грн.

Під час обшуків правоохоронці вилучили документи та електронні носії.

Директора підприємства-постачальника затримали – йому інкримінують заволодіння майном в особливо великих розмірах у воєнний час (ч. 5 ст. 191 ККУ). Також підозру отримав колишній посадовець Центрального управління якості Міноборони за службову недбалість (ч. 4 ст. 425 ККУ).

Слідство триває, слідчі встановлюють інших причетних.

Нагадаємо, на Запоріжжі викрили схему привласнення понад 6,4 млн грн, виділених на будівництво фортифікацій. Фігуранти – посадовці Мелітопольської РДА та приватні підприємці. Двом учасникам схеми оголосили підозру.

