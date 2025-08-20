ССО України важко поранили російського генерала на Курщині: ексклюзивне відео

Фото: Міноборони РФ

Українські Сили спеціальних операцій здійснили точкову атаку на території російської Курської області, внаслідок чого було важко поранено генерал-лейтенанта ЗС РФ Еседуллу Абачева

Про це повідомила пресслужба ССО, передає RegioNews.

Зазначається, що операція відбулася в ніч на 17 серпня неподалік міста Рильськ – за 5 км від кордону з Україною.

Вогневе ураження автомобіля заступника командувача угруповання військ "Сєвєр" здійснив підрозділ UA_REG TEAM Сил спеціальних операцій.

За наявною інформацією, Абачев отримав тяжкі поранення, внаслідок яких йому ампутували руку та ногу. Після інциденту генерала терміново доправили літаком до Москви для надання невідкладної медичної допомоги.

У 2023 році українська прокуратура вже передала до суду обвинувальний акт щодо Абачева. З початком повномасштабного вторгнення він командував так званим "2-м армійським корпусом народної міліції лнр" і був причетний до численних воєнних злочинів – зокрема, віддавав накази на обстріли мирних населених пунктів Луганщини.

