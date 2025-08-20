11:06  20 серпня
ДТП на Закарпатті: Mercedes влетів у відбійник, а Volkswagen перекинувся
10:55  20 серпня
Бех-Романчук прокоментувала 4-річне відсторонення: її реакція
03:40  20 серпня
Блогерку Аліну Шаманську пограбували в США
UA | RU
UA | RU
20 серпня 2025, 13:22

ССО України важко поранили російського генерала на Курщині: ексклюзивне відео

20 серпня 2025, 13:22
Читайте также на русском языке
Фото: Міноборони РФ
Читайте также
на русском языке

Українські Сили спеціальних операцій здійснили точкову атаку на території російської Курської області, внаслідок чого було важко поранено генерал-лейтенанта ЗС РФ Еседуллу Абачева

Про це повідомила пресслужба ССО, передає RegioNews.

Зазначається, що операція відбулася в ніч на 17 серпня неподалік міста Рильськ – за 5 км від кордону з Україною.

Вогневе ураження автомобіля заступника командувача угруповання військ "Сєвєр" здійснив підрозділ UA_REG TEAM Сил спеціальних операцій.

За наявною інформацією, Абачев отримав тяжкі поранення, внаслідок яких йому ампутували руку та ногу. Після інциденту генерала терміново доправили літаком до Москви для надання невідкладної медичної допомоги.

У 2023 році українська прокуратура вже передала до суду обвинувальний акт щодо Абачева. З початком повномасштабного вторгнення він командував так званим "2-м армійським корпусом народної міліції лнр" і був причетний до численних воєнних злочинів – зокрема, віддавав накази на обстріли мирних населених пунктів Луганщини.

Нагадаємо, на початку серпня безпілотники Центру спеціальних операцій "А" СБУ здійснили удар по військовому аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Це одна з ключових авіабаз Росії, яка використовується для атак по Україні з Чорного моря.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ атака ССО ЗСУ українські військові російська армія куртина генерал Еседулл Абачев
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
Українка намагалась вивезти до Польщі колекцію старовинних монет
20 серпня 2025, 12:58
Удар по мирному авто на Харківщині: загинули чоловік і жінка
20 серпня 2025, 12:58
На Закарпатті затримали молодика за зґвалтування 13-річної дитини: дівчинка вагітна
20 серпня 2025, 12:45
Новий сплеск COVID-19 в Україні: Ляшко пояснив, чого очікувати
20 серпня 2025, 12:43
Міжнародна допомога для рятувальників: Харківщина отримала сучасне обладнання
20 серпня 2025, 12:27
На Одещині судитимуть організаторів фінансової піраміди, які ошукали інвесторів на 26 млн грн
20 серпня 2025, 12:22
На Тернопільщині шахраї, видаючи себе за співробітників спецслужб, "розвели" жінку на 160 тис. грн
20 серпня 2025, 12:06
Киянин викрав у знайомого колекцію рідкісних монет: йому світить до 8 років тюрми
20 серпня 2025, 11:56
У виправній колонії на Львівщині викрили схему збуту метадону
20 серпня 2025, 11:47
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »