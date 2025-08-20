03:40  20 серпня
Блогерку Аліну Шаманську пограбували в США
00:40  20 серпня
Як в Україні змінились ціни на овочі: що подорожчало
15:59  19 серпня
СБУ знищила склади боєприпасів росіян на Луганщині
20 серпня 2025, 09:20

Росія почала використовувати новий дрон із LTE-зв’язком та віддаленим керуванням, – ГУР

20 серпня 2025, 09:20
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Головне управління розвідки України повідомило, що Росія почала застосовувати новий дрон із LTE-зв’язком та можливістю віддаленого керування

Про це передає RegioNews із посиланням на ГУР Міноборони України.

На порталі War\&Sanctions у розділі "Компоненти у зброї" опублікували 3D-модель, опис складових та компоненти цього БпЛА.

Дрон може виконувати функції розвідувального чи ударного, а також застосовуватися як хибна ціль для перевантаження української ППО. Він обладнаний камерою та двома LTE-модемами, що дають змогу передавати відео в режимі реального часу чи в записі, а також отримувати команди для коригування курсу.

В ударній версії камера (за умови зміни кута огляду) та дистанційне керування дозволяють оператору наводити апарат на ціль за принципом FPV-дронів.

Конструктивно безпілотник виконаний у формі "дельта-крила", подібного до Shahed-131 (Герань-1), але дещо меншого розміру. Навігація забезпечується завадозахищеною системою супутникового позиціонування з чотирма патч-антенами та китайськими модулями Allystar.

За даними ГУР, майже половина комплектуючих походять із Китаю – це модулі зв’язку, мінікомп’ютер, регулятор живлення та кварцовий генератор.

Двигун DLE розташований у носовій частині корпусу, що робить дрон найбільш схожим на баражуючий боєприпас "Італмас" виробництва російської Zala Group.

Раніше повідомлялося, що РФ може готуватися до випробування нової крилатої ракети з ядерним зарядом. До таких висновків експерти дійшли, вивчаючи супутникові фото за останні тижні.

19 серпня 2025
