Відому українську спортсменку дискваліфікували на 4 роки

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Українську легкоатлетку Марину Бех-Романчук дискваліфікували на 4 роки за порушення антидопінгових правил

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на champion.com.ua.

Як зазначається, 15 травня поточного року Бех-Романчук тимчасово відсторонили від змагань через провалений допінг-тест на тестостерон. Сама допінг-проба була взята в грудні 2024 року.

Термін дискваліфікації відраховуватимуть від 15 травня 2025 року. Таким чином, українка зможе повернутися до змагань у травні 2029 року.

Нагадаємо, Марина Бех-Романчук – українська легкоатлетка, яка спеціалізується у стрибках у довжину та потрійному стрибку, призерка світових та континентальних першостей, чемпіонка Універсіади, учасниця Олімпійських ігор 2016, 2020 та 2024 року, чемпіонка Європи, багаторазова чемпіонка України.

Як повідомлялось, українки вперше стали чемпіонками Європи з пляжного волейболу. У фіналі наші спортсменки перемогли француженок.