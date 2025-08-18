Володимир Зеленський та Дональд Трамп у Гаазі 25 червня 2025 року. Фото: ОП

Президент США Дональд Трамп заявив, що Зеленський може швидко припинити російсько-українську війну і назвав умови, за яких це можливо. Зокрема, це відмова від Криму та членства в НАТО

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на допис Трампа в соцмережі Х.

"Президент України Зеленський може майже миттєво закінчити війну з Росією, якщо захоче, або ж продовжувати боротьбу", – йдеться у повідомленні.

За словами Трампа, це може відбутися за умови відмови України від вступу до НАТО, а також фактичного визнання окупованого Криму російським.

"Згадайте, як все починалося. Не можна повернути Крим, який віддав Обама (12 років тому, без єдиного пострілу!), і НЕ МОЖНА ВСТУПАТИ В НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються!!!", – додав американський президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вранці 18 серпня повідомив, що прибув до Вашингтона для проведення переговорів із президентом США Дональдом Трампом щодо припинення вогню в Україні.