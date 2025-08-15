Ризик масштабних пожеж: у більшості регіонів оголошено п'ятий рівень небезпеки

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У багатьох регіонах України на період з 15 по 17 серпня оголошено надзвичайний рівень ризику виникнення пожеж

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.

Зазначається, що Небезпека не поширюється на певні регіони у встановлені дати:

Київська область — 15–17 серпня;

Тернопільська, Чернівецька області — 15–16 серпня;

Івано-Франківська, Закарпатська, Черкаська області — 15 серпня.

На інших територіях зберігається високий та надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, 27 липня на Миколаївщині зафіксували новий температурний рекорд у +38,4 градуса. За словами синоптиків, це на 0,5 градуса більше, аніж 26 років тому.