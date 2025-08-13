Нічна атака: сили ППО збили два "Іскандери" та 32 дрони росіян
У ніч на 13 серпня росіяни атакували Україну 49-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами, а також двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає RegioNews.
Ударними БпЛА ворог атакував Донеччину, Сумщину та Чернігівщину, ракетами – Полтавщину.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Попередньо, станом на 08:00 сили ППО збили/подавили 34 цілі: дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 та 32 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.
Зафіксовано влучання 17 БпЛА на 15 локаціях, повідомили у ПС ЗСУ.
Нагадаємо, вночі 13 серпня росіяни продовжували тероризувати Нікопольщину у Дніпропетровській області. Окупанти запускали FPV-дрони, обстрілював з артилерії.