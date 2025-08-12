Фото: з відкритих джерел

У ніч на 12 серпня російські військові завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Внаслідок атаки загинув один військовослужбовець, ще 11 отримали поранення

Про це передає RegioNews із посиланням на Сухопутні війська ЗСУ .

Згідно з повідомленням, особовий склад був проінформований про ракетну небезпеку одразу після надходження відповідного сигналу. Попри вжиті заходи безпеки, під час переміщення до укриттів група військовослужбовців потрапила під обстріл касетними боєприпасами.

Внаслідок атаки загинув один військовослужбовець, ще 11 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ще 12 осіб звернулися за меддопомогою через акубаротравму та гострий стрес.

На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога.

"Командування Сухопутних військ Збройних Сил України висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. З метою збереження життя та здоров’я людей триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями. Крім того, вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час ракетних та повітряних атак ворога", – йдеться у повідомленні командування Сухопутних військ ЗСУ.

Нагадаємо, 29 липня російські війська завдали удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ. Тоді загинули троє військових, 18 – отримали поранення.