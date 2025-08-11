Давид Чичкан. Фото: instagram/davidchichkan

Про це повідомили побратими загиблого, передає RegioNews .

Чичкан отримав важкі поранення, відбиваючи штурм ворожої піхоти на Запорізькому напрямку 8 серпня. Зранку наступного дня його серце перестало битися.

У дописі зазначається, що Чичкан "завжди був щирим з людьми та ділився з побратимами та посестрами своїми глибокими думками щодо політики, етики та соціальної справедливості".

Побратими відмітили вміння Давида створювати навколо себе унікальну атмосферу та швидко знаходити підхід до людей будь-яких поглядів та систем моралі, залишаючись вірним власним переконанням.

"Вважав, що справжні анархісти мають ділити найважчі труднощі, що переживає їхній народ. Його загибель – величезна втрата для нас", – йдеться у повідомленні.

Давиду було 39 років.

Про ходужника

Давид Чичкан народився у 1986 році в родині художників Іллі Чичкана і Тетяни Ілляхової. Розпочав свою художню практику на початку 2000-х рр. Увійшов до складу творчого угруповання "А. Е.".

Не мав вищої мистецької освіти, однак послідовно розвивав свою художню практику як соціальну та політичну критику. Бачив у мистецтві інструмент змін та підтримки робочих класів. Говорив, що створює мистецтво в першу чергу для робітників, а себе називав "рисувальником".

Чичкан працював у таких напрямках як графіка, плакат, живопис, вуличне мистецтво, перформанс, текст. Провів понад 10 персональних виставок у містах України, а також в Угорщині, Польщі, Австрії.

Атаки на виставки

Виставки Чичкана неодноразово зазнавали цензури та нападів. У 2017 році невідомі розгромили його проєкт "Втрачена можливість", присвячений війні та подіям після Майдану. Згодом експозицію перевідкрили.

У 2022-му була пошкоджена виставка "Стрічки та трикутники" у Львівському муніципальному мистецькому центрі.

У 2024 році в Одеському національному художньому музеї скасували відкриття виставки "Зі стрічками і прапорами". Вона мала представити портрети військових, виконані у стилістиці політичних плакатів кінця XIX – першої половини XX століття.

