07:36  11 серпня
На Київщині собака напав на 9-річного хлопчика: поліція відкрила справу
07:14  11 серпня
Смертельна ДТП на Хмельниччині: загинули п’ятеро людей
07:49  11 серпня
На Запорізькому напрямку загинув відомий художник Давид Чичкан
UA | RU
UA | RU
11 серпня 2025, 07:49

На Запорізькому напрямку загинув відомий художник Давид Чичкан

11 серпня 2025, 07:49
Читайте также на русском языке
Давид Чичкан. Фото: instagram/davidchichkan
Читайте также
на русском языке

Захищаючи Україну від російських загарбників, на фронті загинув художник Давид Чичкан

Про це повідомили побратими загиблого, передає RegioNews.

Чичкан отримав важкі поранення, відбиваючи штурм ворожої піхоти на Запорізькому напрямку 8 серпня. Зранку наступного дня його серце перестало битися.

У дописі зазначається, що Чичкан "завжди був щирим з людьми та ділився з побратимами та посестрами своїми глибокими думками щодо політики, етики та соціальної справедливості".

Побратими відмітили вміння Давида створювати навколо себе унікальну атмосферу та швидко знаходити підхід до людей будь-яких поглядів та систем моралі, залишаючись вірним власним переконанням.

"Вважав, що справжні анархісти мають ділити найважчі труднощі, що переживає їхній народ. Його загибель – величезна втрата для нас", – йдеться у повідомленні.

Давиду було 39 років.

Про ходужника

Давид Чичкан народився у 1986 році в родині художників Іллі Чичкана і Тетяни Ілляхової. Розпочав свою художню практику на початку 2000-х рр. Увійшов до складу творчого угруповання "А. Е.".

Не мав вищої мистецької освіти, однак послідовно розвивав свою художню практику як соціальну та політичну критику. Бачив у мистецтві інструмент змін та підтримки робочих класів. Говорив, що створює мистецтво в першу чергу для робітників, а себе називав "рисувальником".

Чичкан працював у таких напрямках як графіка, плакат, живопис, вуличне мистецтво, перформанс, текст. Провів понад 10 персональних виставок у містах України, а також в Угорщині, Польщі, Австрії.

Атаки на виставки

Виставки Чичкана неодноразово зазнавали цензури та нападів. У 2017 році невідомі розгромили його проєкт "Втрачена можливість", присвячений війні та подіям після Майдану. Згодом експозицію перевідкрили.

У 2022-му була пошкоджена виставка "Стрічки та трикутники" у Львівському муніципальному мистецькому центрі.

У 2024 році в Одеському національному художньому музеї скасували відкриття виставки "Зі стрічками і прапорами". Вона мала представити портрети військових, виконані у стилістиці політичних плакатів кінця XIX – першої половини XX століття.

Нагадаємо, син відомого українського журналіста і телеведучого Костянтина Грубича Ярослав отримав важке поранення на фронті. Молодий захисник втратив руку та на деякий час слух.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна військові фронт загиблий художник Давид Чичкан
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
У Києві зростає кількість госпіталізацій з COVID, все більше пацієнтів у тяжкому стані
11 серпня 2025, 11:54
Через негоду без світла залишились понад 100 населених пунктів
11 серпня 2025, 11:42
На Волині повідомляють про затонулу людину: що відомо про його загибель
11 серпня 2025, 11:25
На Одещині 22-річного молодика судитимуть за підготовку теракту
11 серпня 2025, 11:20
"Окупанти виють від безпорадності": у ГУР показали знищення логістики ворога на Сумщині
11 серпня 2025, 11:07
Жінка зарізала співмешканця під час застілля у багатоповерхівці Дніпровського району Києва
11 серпня 2025, 11:00
На Полтавщині легковик Opel вилетів з дороги та перекинувся: водій загинув
11 серпня 2025, 10:54
У Харкові трирічна дівчинка випала з п'ятого поверху: врятував кондиціонер
11 серпня 2025, 10:54
Зустріч на Алясці: чому формат Зеленський–Трамп–Путін невигідний Україні
11 серпня 2025, 10:43
У Дніпрі зафіксували небезпечне "цвітіння" води
11 серпня 2025, 10:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Юрій Бутусов
Сергій Фурса
Всі блоги »