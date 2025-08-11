На Запорізькому напрямку загинув відомий художник Давид Чичкан
Захищаючи Україну від російських загарбників, на фронті загинув художник Давид Чичкан
Про це повідомили побратими загиблого, передає RegioNews.
Чичкан отримав важкі поранення, відбиваючи штурм ворожої піхоти на Запорізькому напрямку 8 серпня. Зранку наступного дня його серце перестало битися.
У дописі зазначається, що Чичкан "завжди був щирим з людьми та ділився з побратимами та посестрами своїми глибокими думками щодо політики, етики та соціальної справедливості".
Побратими відмітили вміння Давида створювати навколо себе унікальну атмосферу та швидко знаходити підхід до людей будь-яких поглядів та систем моралі, залишаючись вірним власним переконанням.
"Вважав, що справжні анархісти мають ділити найважчі труднощі, що переживає їхній народ. Його загибель – величезна втрата для нас", – йдеться у повідомленні.
Давиду було 39 років.
Про ходужника
Давид Чичкан народився у 1986 році в родині художників Іллі Чичкана і Тетяни Ілляхової. Розпочав свою художню практику на початку 2000-х рр. Увійшов до складу творчого угруповання "А. Е.".
Не мав вищої мистецької освіти, однак послідовно розвивав свою художню практику як соціальну та політичну критику. Бачив у мистецтві інструмент змін та підтримки робочих класів. Говорив, що створює мистецтво в першу чергу для робітників, а себе називав "рисувальником".
Чичкан працював у таких напрямках як графіка, плакат, живопис, вуличне мистецтво, перформанс, текст. Провів понад 10 персональних виставок у містах України, а також в Угорщині, Польщі, Австрії.
Атаки на виставки
Виставки Чичкана неодноразово зазнавали цензури та нападів. У 2017 році невідомі розгромили його проєкт "Втрачена можливість", присвячений війні та подіям після Майдану. Згодом експозицію перевідкрили.
У 2022-му була пошкоджена виставка "Стрічки та трикутники" у Львівському муніципальному мистецькому центрі.
У 2024 році в Одеському національному художньому музеї скасували відкриття виставки "Зі стрічками і прапорами". Вона мала представити портрети військових, виконані у стилістиці політичних плакатів кінця XIX – першої половини XX століття.
