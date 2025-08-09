На Україну насуваються грози з градом і шквалами вітру

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У неділю, 10 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише на заході вдень пройдуть короткочасні дощі з грозами, місцями можливий град і шквали 15-20 м/с

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься від +12 до +21°, вдень – від +24 до +33°, найтепліше буде на Закарпатті та півдні країни.

У Києві та області збережеться мінлива хмарність без опадів.

У столиці вночі 14-16°, вдень 26-28°, по області вночі 12-17°, вдень 24-29° тепла.

Нагадаємо, 27 липня на Миколаївщині зафіксували новий температурний рекорд у +38,4 градуса. За словами синоптиків, це на 0,5 градуса більше, аніж 26 років тому.