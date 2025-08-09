На Україну насуваються грози з градом і шквалами вітру
У неділю, 10 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише на заході вдень пройдуть короткочасні дощі з грозами, місцями можливий град і шквали 15-20 м/с
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься від +12 до +21°, вдень – від +24 до +33°, найтепліше буде на Закарпатті та півдні країни.
У Києві та області збережеться мінлива хмарність без опадів.
У столиці вночі 14-16°, вдень 26-28°, по області вночі 12-17°, вдень 24-29° тепла.
Нагадаємо, 27 липня на Миколаївщині зафіксували новий температурний рекорд у +38,4 градуса. За словами синоптиків, це на 0,5 градуса більше, аніж 26 років тому.
09 серпня 2025, 18:08У Миколаєві військовозобов'язаний у розшуку напав на представника ТЦК
09 серпня 2025, 17:47У Харкові ворожий дрон влучив у меблевий магазин: є поранені
09 серпня 2025, 17:13Смертельна ДТП на Київщині: загинула дитина, постраждала жінка
09 серпня 2025, 17:08Підтримка в дії: компенсації, гранти та рекрутинг для підприємств Харківщини
09 серпня 2025, 16:26Stratus в Україні: де виявили новий варіант COVID-19
09 серпня 2025, 16:09Безпілотники СБУ знищили склад "Шахедів" у Татарстані
09 серпня 2025, 15:39Україна запровадила нові санкції проти Росії: кого зачеплять обмеження
09 серпня 2025, 14:57На Уманщині перекинувся автомобіль: один загиблий, двоє травмованих
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
