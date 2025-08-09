Stratus в Україні: де виявили новий варіант COVID-19

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Україні фіксують новий варіант COVID-19 Stratus. Фахівці запевняють, що ситуація повністю контрольована і не створює надмірного навантаження на медичну систему

Про це в ефірі телемарафону розповів в.о. Генерального директора Центру громадського здоров'я Олексій Даниленко, передає RegioNews.

За його словами, як і минулого року, в літній період відзначається зростання випадків захворюваності. За даними системи рутинного епіднагляду, на минулому тижні зафіксовано 684 випадки COVID-19 проти 494 тижнем раніше.

На сьогодні Stratus є одним із двох домінуючих штамів коронавірусу у світі.

Станом на 16 липня в Україні було підтверджено 38 випадків захворювання у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Полтавській, Чернігівській областях, а аткож у Києві.

Варіант Stratus демонструє підвищену здатність до поширення, але не викликає важчого перебігу хвороби. Зазвичай симптоми обмежуються ознаками ураження верхніх дихальних шляхів, такими як охриплість.

