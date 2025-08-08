Лікарні під ударами: відомо, скільки медзакладів зруйнувала Росія

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Від початку повномасштабного вторгнення Росія систематично атакує медичну інфраструктуру України. Під ударами опиняються лікарні, амбулаторії, пологові будинки, поліклініки та інші заклади охорони здоров'я

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Станом на серпень підтверджено пошкодження або повне руйнування 2 419 об'єктів, що входять до складу 794 медичних установ. Із них 2 108 об'єктів зазнали часткових пошкоджень, ще 311 — зруйновано повністю.

Незважаючи на це, медична система продовжує працювати. На сьогодні:

1 466 об'єктів функціонують у повному обсязі;

187 — частково;

ще 227 — тимчасово переміщені в інші приміщення.

Вже 666 об'єктів повністю відновлено, ще 317 — частково. Йдеться як про лікарні на деокупованих територіях, так і про ті, що зазнали незначних ушкоджень.

Крім будівель, від атак страждає і автопарк "швидкої":

278 автомобілів екстреної медичної допомоги знищено;

147 — пошкоджено;

80 — опинилися під контролем окупантів.

Найбільших руйнувань зазнали медзаклади у Донецькій, Харківській, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

