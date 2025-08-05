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13-летний ребенок с начала полномасштабной войны был в оккупации. Теперь он наконец-то смог поехать к бабушке и дедушке

Об этом сообщила операционная директор Bring Kids Back UA Дария Заровна, передает RegioNews.

По ее словам, 13-летняя девочка вместе с матерью жила в оккупации с начала полномасштабного вторжения. Девочка мечтала уехать оттуда и поехать к бабушке и дедушке, живущим на подконтрольной территории. Все время семья поддерживала связь. Мать девочки тоже хотела уехать, но не решалась из-за опасности.

"Сегодня она уже в свободной Украине — рядом с бабушкой и дедушкой, которых не видела более трех лет. Мы продолжим бороться за каждого украинского ребенка, чтобы вернуть их домой", - говорит Дарья Заровна.

Напомним, ранее в Украину вернулся 17-летний парень, которого едва не мобилизовали оккупанты. При этом некоторых его одноклассников с оккупированной территории россияне уже призвали на службу даже несмотря на то, что они несовершеннолетние.