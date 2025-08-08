06:09  08 серпня
Продаж фальсифікованого алкоголю та цигарок на Київщині та Хмельниччині: справу передали до суду
Арт-об'єкт із Дніпропетровщини отримав визнання за кордоном
У Запоріжжі розповіли про наслідки пожежі в заповіднику "Хортиця"
08 серпня 2025, 03:35

Онлайн-каталог маленьких українців: окупанти "роздають" вкрадених дітей на усиновлення росіянам

08 серпня 2025, 03:35
Ілюстративне фото
У так званому "ДНР" вирішили опублікувати каталог українських дітей. Так, загарбники пропонують росіянам забирати дітей у свої родини

Про це розповів керівник організації Save Ukraine, Микола Кулеба, передає RegioNews.

Каталог розміщений на сайті так званого "Міністерства освіти й науки ЛНР". Там росіянам пропонують обрати собі дитину на усиновлення. На сайті публікують фото дітей, а також інформацію про їхній характер та захоплення. Зокрема, їх можна "відфільтрувати" за кольором очей та волосся.

"Те, як вони описують наших українських дітей, не відрізняється від каталогу рабів. Це справжня торгівля дітьми у XXI столітті, яку світ має негайно зупинити", – зазначив Микола Кулеба.

Більшість з цих дітей народились у Луганській області до окупації, а також мали українське громадянство. В деяких випадках їхніх батьків вбили якраз самі російські окупанти. При цьому деяким дітям просто російські документи, щоб легалізувати викрадення.

Нагадаємо, раніше видання Time присвятило обкладинку українським дітям, яких вкрала РФ. Також журналісти розповіли історію 11-річного хлопчика Сергія. Він через ефект російської пропаганди навіть спочатку відмовлявся спілкуватися з родичами в Україні.

