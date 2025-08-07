19:09  07 серпня
У Житомирі затримали підлітків, які вчинили теракт на замовлення РФ
18:11  07 серпня
На Одещині попрощалися з поліцейським, якого застрелили 5 серпня
16:21  07 серпня
У Тернополі невідомі влаштували стрілянину біля дитячого майданчика
07 серпня 2025, 22:45

Росіяни "ховають" вкрадене українське зерно в експорті

07 серпня 2025, 22:45
Фото: Kurkul.com
РФ привласнила собі близько 15 мільйонів тонн українського зерна. Частину з нього вивезли з тимчасово окупованої території Запорізької області

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

За даними ЗМІ, те зерно, яке ворог збирає на окупованих територіях, додають до того, яке збирають на території РФ. Зазначається, що збіжжя, зібране з тимчасово окупованих Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської областей становило приблизно 3% від загального врожаю РФ. Цьогоріч окупанти сподіваються зібрати з окупованих територій ще більше врожаю.

За словами міністра економіки Тараса Висоцького, РФ змішує вкрадене українське зерно зі своїм і експортує його через чорноморські порти. Через це відстеження цього зерна стає складніше, а Росія обходить санкції.

Тому український уряд закликає міжнародну спільноту реагувати. Зокрема, Україна просить Європейський Союз запровадити санкції проти країн, які купують зерно з окупованих територій. За даними ГУР, однією з цих країн є Бангладеш.

Нагадаємо, на Донеччині через російську агресію сталося 28 пожеж на сільгоспземлях та агропідприємствах. Внаслідок цього знищено 178 гектарів пшениці, що є серйозною втратою для продовольчої безпеки регіону.

