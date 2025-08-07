Сили ППО збили 89 ворожих дронів: є влучання на 11 локаціях
У ніч на 7 серпня росіяни атакували Україну 112-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряна оборона збила/подавила 89 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та в центрі країни.
Зафіксовано влучання 23 БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.
Нагадаємо, у ніч на 7 серпня ворог атакував Дніпропетровську область за допомогою безпілотників – 33 БпЛА були збиті силами протиповітряної оборони. Внаслідок атаки у Дніпрі постраждали четверо людей.