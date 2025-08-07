Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 7 серпня росіяни атакували Україну 112-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряна оборона збила/подавила 89 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 23 БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

Нагадаємо, у ніч на 7 серпня ворог атакував Дніпропетровську область за допомогою безпілотників – 33 БпЛА були збиті силами протиповітряної оборони. Внаслідок атаки у Дніпрі постраждали четверо людей.